Migração de emissores da TDT começa já hoje

Todo o concelho de Odivelas e as freguesias de Lumiar, Carnide e Santa Clara, em Lisboa, e Encosta do Sol, na Amadora, são as primeiras zonas a ser afetadas pelo processo de migração da rede de emissores da Televisão Digital Terrestre (TDT). A alteração do emissor de Odivelas Centro, que passa do canal 56 para o canal 35, está prevista para as 15h30 de hoje.

Isto significa que os telespectadores que usam a TDT nestas zonas terão de sintonizar novamente os equipamentos para continuarem a ter acesso aos canais disponíveis em sinal aberto. Se não o fizerem, o ecrã ficará a negro e deixarão de poder ver televisão (ver infografia). A migração anunciada para hoje serve de teste para todo o processo, que arrancará a nível nacional em fevereiro de 2020.

Trata-se de uma alteração que decorre de uma decisão europeia e que visa permitir a introdução do 5G (quinta geração móvel) em Portugal, uma tecnologia que se vai tornar decisiva para o desenvolvimento e para a competitividade do País.

Recorde-se que o processo de lançamento do 5G e da migração da TDT para libertar frequências (a banda dos 700 MHz) para a próxima geração de tecnologia tem gerado uma acesa troca de palavras entre as operadoras de telecomunicações e o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom). MEO, NOS e Vodafone criticam a maneira como o processo tem sido conduzido e os atrasos do mesmo. Cadete de Matos refuta as acusações.