Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel é esfaqueado e fica em risco de vida na telenovela 'Alguém Perdeu' da CMTV

Ator Francisco Fernandez revela pormenores sobre a cena de violência.

Por Patrícia Correia Branco | 08:44

Como se não bastasse a Miguel ter uns pais que não aceitam o seu estilo mais excêntrico, no episódio desta noite o rapaz vai ser esfaqueado, ficando em risco de vida.



Esta cena demorou cerca de uma hora a gravar e contou com a ajuda de duplos para garantir a segurança dos atores, entre os quais Francisco Fernandez e Diogo Costa Reis.



"Tenho de destacar o trabalho da equipa de duplos, que foi essencial para a cena ficar o mais real possível. Na minha opinião, ficou muito bem feita", começa por contar Francisco Fernandez, que dá vida a este jovem estudante de Design de Moda.



"O Miguel quer ser estilista e tem um estilo muito próprio de se vestir. Para ele, a roupa não tem género e ele tanto veste umas calças, como uma saia, o que faz com que o pai, um juiz muito conservador, não o aceite", diz o ator, revelando algumas semelhanças entre si próprio e esta personagem.



"É engraçado, porque eu, de vez em quando, também gosto de usar umas peças mais excêntricas. Mas, ao contrário do Miguel, nunca sofri nenhum tipo de preconceitos da parte de outras pessoas. Cada um deve vestir-se como gosta e como se sente bem", conclui o ator.