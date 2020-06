Milhares de leitores do Correio da Manhã recebem máscara grátis

A iniciativa dode sábado - entregar uma máscara grátis por cada exemplar vendido - levou milhares de leitores aos pontos de venda do jornal, de norte a sul do País.A utilização de máscara visa a proteção pessoal perante um potencial contágio por Covid-19 e, para os leitores do, a possibilidade de obter uma máscara de forma gratuita é uma iniciativa louvável, asseguram."Juntamos o cuidado à informação" é o lema da ação do, em parceria com a Kärcher, que levou este sábado à distribuição de dezenas de milhares de máscaras, acondicionadas, no interior da revista ‘Vidas’.Logo pela manhã, um número crescente de leitores doadquiriu o jornal com a máscara. Exemplo da adesão dos leitores à iniciativa ocorreu na estrada da Luz.No Quiosque São Francisco, em Faro, o jornalé recordista de vendas. Com muitas encomendas habituais, a procura este sábado doesgotou o jornal a meio da manhã.Na cidade do Porto, José Pranto não dispensa a compra do nosso jornal. A prioridade é manter-se informado, mas o brinde de uma máscara foi também um aliciante.A esplanada do Quiosque de Leiria foi o local escolhido por este leitor para folhear a edição doe assim pôr a leitura em dia. A oferta da máscara foi mais um motivo para a compra.Leitor do, levou os dois últimos exemplares ao final da manhã de sábado em Celas, Coimbra. Comprou jornais para ele e para os pais, que estão "mais resguardados em casa".No quiosque na rua Direita, no centro histórico da cidade de Viseu, oteve muita procura este sábado com a oferta especial de uma máscara de proteção contra o coronavírus.