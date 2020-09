‘Ministério do Tempo’ vai novamente a leilão

Precisamente dois anos após o Tribunal Judicial da Comarca de Santarém ter decretado a insolvência da Just Up, ainda há dívidas por pagar. Por isso, equipamentos utilizados nas filmagens da série da RTP ‘Ministério do Tempo’, cuja segunda temporada nunca foi emitida, voltaram a leilão pela terceira vez. Até 3 de novembro, podem ser adquiridos através de uma plataforma de leilão eletrónico, mediante negociação particular.Adereços da série, mobiliário diverso, eletrodomésticos, material de produções audiovisuais e até partes do cenário de ‘Ministério do Tempo’ integram o lote que tem como valor base 7213,95 euros (valor mínimo 6131,86 euros) e que está depositado em Oeiras. Recorde-se que, no início de 2018, a Fundição de Oeiras, onde a Just Up gravou a série e onde tinha guardado material avaliado em dezenas de milhares de euros, além das gravações dos episódios ainda por terminar, vedou o acesso da produtora ao local, "por falta de pagamento", confirmou aoLuís Valente, administrador da empresa.A série da RTP ‘Ministério do Tempo’ deixou uma dívida de quase dois milhões de euros à sua produtora, a Just Up. A 26 de setembro de 2018, o tribunal declarou a insolvência desta, requerida pelo Fundo de Garantia Salarial (muitos técnicos e atores continuam, até hoje, à espera de receber) e pela empresa Lovely Like You. Já em março do ano passado foi declarado aberto o incidente de qualificação de insolvência, destinado a apurar as razões que conduziram o devedor à falência. Mais tarde, o juiz que avaliou o processo qualificou a insolvência como fortuita e não culposa.