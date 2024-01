Ministra do Trabalho diz que Segurança Social está pronta para acionar fundo de garantia salarial para a Global Media

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, garantiu esta terça-feira, no parlamento, que a Segurança Social está preparada para acionar o fundo de garantia salarial para os trabalhadores do grupo Global Media, caso as empresas recorram ao mecanismo.

"A Segurança Social estará preparada para acionar o fundo de garantia salarial, caso as empresas recorram ao mecanismo, como sabemos, para isso, é preciso que as empresas acionem os mecanismos necessários para o efeito", garantiu a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Ana Mendes Godinho está a ser ouvida no parlamento, por requerimento do PCP e do BE, sobre a situação no grupo Global Media, que abrange títulos como o Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF, entre outros, e que manifestou a intenção de despedir até 200 trabalhadores.