Ministra do Trabalho e da Segurança Social entrega brinquedos na Guarda a crianças e jovens em risco

A Ministra do Trabalho e da Segurança Social distribuiu mais de 150 brinquedos por uma dezena de instituições da Guarda que acolhem perto de 150 crianças e jovens em risco. Um momento integrado na iniciativa do Grupo Cofina e da Fundação EDP que, até ao Natal, vai chegar a 4.400 crianças de todo o País.



"Para as crianças é uma alegria enorme", dizem técnicos sociais.

Ana Mendes Godinho lançou ainda um desafio: a criação de uma Assembleia regular que reúna responsáveis e crianças das várias casas de acolhimento do distrito. A ideia é discutir, refletir e trocar ideias sobre o futuro das próprias instituições.

A primeira reunião já tem uma data provisória para final de janeiro na vila de Manteigas.