Moeda do Facebook em risco de não avançar

O Facebook, rede social fundada e liderada por Mark Zuckerberg, assumiu, no seu relatório trimestral, não haver "garantias de que a Libra ou produtos e serviços associados" a essa criptomoeda, que pretende criar e tornar universal, "sejam disponibilizados em tempo oportuno, ou que venham sequer a ser lançados".Anunciada ao público em junho último, a criptomoeda do Facebook foi recebida nos meios financeiros e também legislativos com inúmeras críticas e receios, principalmente por parte de legisladores europeus e norte-americanos. Essa será, inclusive, uma das razões por que o Facebook estará a considerar não avançar já com o projeto. Com esse compasso de espera, a empresa de Zuckerberg evitará assumir "custos acrescidos" à operação que já detém em plataformas como o Facebook, Instagram ou WhatsApp.O relatório, agora disponibilizado, especifica ainda que o Facebook espera que "reguladores" e "governos" continuem "a acompanhar o desenvolvimento desta criptomoeda". As autoridades norte-americanas confirmaram que a nova Libra poderá ser "uma ameaça efetiva ao dólar".O Facebook assume que a Libra está baseada em "tecnologia relativamente nova e ainda não comprovada" e num cenário legal ainda não estabelecido.O projeto que envolve, além das marcas associadas ao Facebook, empresas como a Farfetch, Uber ou Visa, tem como objetivo facilitar a transação global de dinheiro digital.