Morreu esta segunda-feira, aos 73 anos, o jornalista António Ribeiro Ferreira, que foi redator principal do CM e que antes de se reformar, recentemente, ocupava idêntica função no jornal ‘i’.



Formado em Engenharia, no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, foram as cheias de 1967, que mataram centenas de pessoas na Grande Lisboa, que o levaram a mudar de rumo e a decidir ser jornalista.









Ver comentários