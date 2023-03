Morreu, neste sábado, o coronel Luís Augusto Silva, antigo dono da Lusomundo, detentora de títulos como ‘Diário de Notícias’, ‘Jornal de Notícias’ e da TSF. Segundo a informação revelada este sábado, o corpo do empresário da comunicação social será velado este domingo, a partir das 18h30, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa. Às 19h30 será rezada no local uma missa pelo capelão da Força Aérea. Filho de um alfaiate madeirense, estabelecido nos Açores, Luís Augusto Silva pilotou aviões a jato na Força Aérea e em 1955 casou-se com Maria Perpétua Bordalo.









Depois de abandonar a vida militar, dedicou-se a transformar a pequena Lusomundo numa empresa de sucesso e, no início dos anos 90, comprou o ‘Jornal de Notícias’ e, pouco depois, o ‘Diário de Notícias’.

Apoiado no crescimento do negócio dos cinemas em Portugal, comprou posteriormente a TSF, mas falhou a entrada na televisão, depois de abandonar o consórcio de investidores da SIC e de frustrar uma tentativa de compra da TVI.





Em 2012, o património conjunto de Luís Augusto Silva e da mulher colocava-os na 10.ª posição da lista dos mais ricos de Portugal – com uma fortuna avaliada em 521 milhões de euros. Em 2001, o empresário decidiu alienar a Lusomundo, empresa de audiovisuais e media, à PT Multimédia, em troca de uma participação de 2,7% no capital da empresa. Assumiu, então, um cargo na administração, mas deixá-lo-ia três anos depois, alegando razões “de ordem pessoal e profissional”. A missa de corpo presente de Luís Augusto Silva terá lugar na nave principal da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, amanhã, segunda-feira, pelas 13h30.