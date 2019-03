Morreu Jorge Jacinto, o fotógrafo dos artistas

Fotógrafo da TV Guia desde as primeiras edições e da FLASH!.

Morreu o fotógrafo Jorge Jacinto esta quarta-feira, dia 6, em casa. Tinha 72 anos de idade. Estava doente há algum tempo e lutava contra o cancro.



Preferiu tratar da doença quase em segredo para não preocupar os amigos. Não conseguiu vencer a batalha. Deixa três filhos.

Jota, como era tratado entre camaradas de profissão, conhecia o meio artístico nacional como poucos profissionais. Tratava atores e atrizes com intimidade, dos mais novos aos veteranos, músicos, cantores, artistas de todas as áreas.



Começou a frequentar as redações ainda jovem. Trabalhou na 'Estúdio', na 'Plateia', na RTP, na TV Guia – desde os primeiros números, há 40 anos – e na FLASH!.

O corpo de Jorge Jacinto vai estar em câmara ardente na quinta-feira, dia 7, a partir das 16h00 na igreja de Santa Joana Princesa, em Alvalade, e o funeral é sexta-feira, dia 8, pelas 15h30, no cemitério dos Olivais.