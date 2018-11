Vernita tinha 83 anos.

Morreu aos 83 anos Vernita Lee, mãe da apresentadora Oprah Winfrey, no dia de Ação de Graças. A notícia da morte de Vernita foi avançada pela sobrinha de Oprah, Alisha Hayes.

A mãe da apresentadora americana nasceu em 1935 no estado do Mississippi, nos Estados Unidos. Apesar de não ter vivido com a mãe nos primeiros anos de vida, a relação entre Oprah e Vernita acabou por ser restabelecida.



O funeral de Vernita Lee já foi realizado e estão a ser feitas doações em seu nome na plataforma Feeding America.



Nas redes sociais, a apresentadora ainda não reagiu.