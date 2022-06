A série ‘Euphoria’ e o filme ‘Homem-Aranha: Sem Volta a Casa’, ambos com Zendaya num dos principais papéis, foram os vencedores da edição deste ano dos MTV Movie & TV Awards, que decorreram no passado domingo, em Santa Monica, na Califórnia (EUA).





A cantora e atriz Jennifer Lopez foi também um das mais galardoadas, vencendo o prémio de Melhor Canção, com o tema ‘On My Way’, além do prémio Geração. A gala, dirigida ao público mais jovem, atribui prémios em categorias bastante originais: Melhor Luta, Melhor Beijo, Melhor Herói e Melhor Vilão, entre outras.