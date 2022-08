Mais de um mês depois de ter sido anunciada a compra do diário ‘I’ e do semanário ‘Nascer do Sol’ pela Alpac Capital (a 8 de julho), “as alterações à estrutura de propriedade da Newsplex”, que detém os títulos, “ainda não foram comunicadas” à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), avançou esta quarta-feira o regulador dos media à Lusa.Por isso, não foram “comunicadas na Plataforma Digital da Transparência ou diretamente à Unidade da Transparência dos Media”. Recorde-se que o fundo português, de Pedro Vargas David e Luís Santos (filho do selecionador nacional Fernando Santos), comprou também a Euronews.