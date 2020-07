Mulher de John Travolta morre de cancro da mama aos 57 anos

Kelly Preston, modelo e atriz norte-americana e mulher do ator John Travolta morreu este domingo, depois de uma longa batalha contra um cancro da mama. Tinha 57 anos e nunca tinha falado publicamente sobre o seu combate contra o cancro. A notícia foi confirmada por John Travolta nas redes sociais.

"É com o coração pesado que informo que a minha linda mulher Kelly perdeu a sua batalha de dois anos com o cancro da mama. Ela lutou de forma corajosa, com o amor e apoio de tantas pessoas. O amor e a vida da Kelly vão ser sempre recordados", escreveu o marido de Kelly Preston.

John Travolta, de 66 anos, e Kelly Preston eram casados há 20 anos. Têm em comum dois filhos, Ella, de 20 anos e Benjamin, de nove. Jett, filho do casal, morreu em 2009, com 16 anos.

"Vou tirar algum tempo para poder acompanhar os meus filhos, que perderam a mãe, por isso desculpam-me desde já se não ouvirem notícias nossas nos próximos tempos", explicou John Travolta.

Ella mostrou-se destroçada com a morte da mãe e recordou a "coragem, força, beleza e afeto" da mãe. "Obrigada por estares lá para mim em todas as ocasiões. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua ajuda e apoio e obrigado por teres feito do mundo um sítio melhor. Tornaste a vida tão bela e sei que vais continuar a fazer o mesmo, para sempre. Amo-te muito mamã", escreveu a filha mais velha de John Travolta e Kelly Preston.