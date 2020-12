Multas milionárias para Google e Amazon em França

A França anunciou na quinta-feira que vai aplicar uma multa no valor de 100 milhões de euros à Google e uma de 35 milhões à Amazon por continuarem a utilizar ‘cookies’ (janelas de informação) sem o consentimento dos seus utilizadores.A Comissão Nacional de Informática e Liberdade (CNIL), organismo de vigilância digital francês, avisa ainda que se as duas gigantes da internet não alterarem a sua política de ‘cookies’ nos próximos três meses, terão de pagar 100 mil euros por cada dia de atraso.O regulador justifica as sanções com a forma automática como as duas empresas introduzem as janelas de informação - pequenos fragmentos de dados armazenados no navegador do computador do usuário que permitem identificá-lo e conhecer o seu histórico de navegação -, cujos dados são utilizados para fins publicitários. A CNIL defende que estes ‘cookies’ são ilegais por não necessitarem do consentimento dos internautas para ficarem ativos.Tanto a Google como a Amazon mudaram a sua política de ‘cookies’ a 20 de setembro, mas a CNIL entende que os usuários continuam sem entender a sua finalidade. Segundo o regulador, as práticas da Google, cujas receitas publicitárias resultam indiretamente das informações recolhidas por essas ferramentas, afetaram "quase 50 milhões de utilizadores" em França.Em janeiro de 2019, a CNIL já tinha imposto uma multa de 50 milhões de euros à Google por falta de transparência.