Elon Musk está otimista relativamente ao futuro com a Inteligência Artificial (IA). Em conversa com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, no âmbito do AI Safety Summit, o dono da rede social X disse que esta tecnologia vai facilitar muito a vida das pessoas, ao ponto de deixarem de ter necessidade de trabalhar.









“É difícil de dizer exatamente quando será esse momento, mas vai chegar a um ponto em que nenhum emprego vai ser necessário”, disse Musk, citado pela ‘Fortune’.

O empresário contraria muitos presságios mais negativos, acreditando que a IA vai permitir desenvolver um Universal High Income (UHI), uma nova versão do conceito conhecido como Universal Basic Income (UBI), defendido por Sam Altman, o patrão da OpenAI, e Mark Zuckerberg, fundador da Meta. Consiste num rendimento atribuído pelo governo de cada país aos seus habitantes, ou seja, todos recebem um salário, mesmo sem trabalhar, de forma a garantir as suas necessidades básicas.





No caso do UHI, a IA vai permitir que todos recebam um ‘rendimento alto universal’, e não apenas ‘básico’. “Será certamente mais significante para a educação. Será o seu melhor tutor”, refere, acrescentando que não haverá falta de serviços e produtos. “Uma época de abundância.”