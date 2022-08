O que esconde o discurso do "não há dinheiro" senão o "não há talento", "não há imaginação" e "não há direção efetiva"? Ponto prévio: reconheço na RTP alguns dos melhores profissionais do mercado em todas as áreas e competências. Dos melhores, dos mais esforçados, dos mais trabalhadores! Mas também dos mais mal dirigidos de toda a indústria e o que se está a passar com a Volta a Portugal em Bicicleta é um eloquente exemplo.









