Pedro Vargas David e Luís Santos, da Alpac Capital, são os novos proprietários dos jornais ‘Nascer do Sol’ e ‘I’, conforme foi este sábado anunciado.









Mário Ramires, até aqui proprietário dos títulos, irá continuar à frente da equipa de gestão, mantendo-se como diretor do ‘Nascer do Sol’ e do ‘I’.

Sublinhando a renovação da confiança na sua direção, Mário Ramires garante que este é “um novo ciclo e uma aposta renovada num projeto que continuará a contar com total empenho de todos quantos têm contribuído para fazer do ‘Nascer do Sol’ e do ‘I’ meios diferenciados e liderantes”.









Leia também Julgamento de Cristina Ferreira arranca este ano Lembrando o papel determinante e estruturante dos media “na construção da sociedade e da democracia”, a Alpac, em comunicado, afirmou a intenção de manter a linha editorial de ambas as publicações. “O ‘Nascer do Sol’ e o ‘I’ são projetos de muita coragem e resilientes, que se afirmaram e consolidaram nos últimos anos como jornais independentes, disruptivos e contra os discursos politicamente corretos”, justificam os responsáveis da Alpac.

Os novos proprietários da empresa declararam ainda a intenção de inverter a tendência de queda nos resultados: “Também nós não nos resignamos com um país em que os media são um setor de subinvestimento e de resultados operacionais negativos. Não tem de ser assim.”





No início desta semana, a gestora de fundos de investimento sediada em Portugal já tinha anunciado a conclusão da compra da maioria do capital da estação de televisão Euronews, após a aprovação do investimento pelo Governo francês. Na sequência da aquisição, a jornalista Graça Franco, que este mês abandonou o cargo de provedora do ouvinte da RTP, vai presidir o novo Conselho Editorial da Euronews.