Nazaré e Leiria gastam 185 mil euros em novela da SIC

A novela ‘Nazaré’, da SIC, atualmente em emissão, conta com investimento das autarquias em que os exteriores são gravados.A Câmara de Leiria assinou, no início deste mês, um contrato no valor de 100 mil euros, mais IVA - ou seja, um total de 123 mil euros - com a produtora SP Televisão para a prestação de "serviços de promoção da marca ‘Leiria’ na novela" a emitir pela estação de Paço de Arcos, de acordo com a publicação feita no portal Base.Por outro lado, o município da Nazaré, vila que dá título à produção protagonizada por Carolina Loureiro, José Mata e Afonso Pimentel, investiu 61 500 euros para promover o concelho. O investimento foi aprovado em agosto.De acordo com o presidente da câmara, Walter Chicharro, este pagamento cobre "custos de produção, pagamentos de alojamento e refeições aquando das gravações da Nazaré e o retorno mediático". Contas feitas, as duas autarquias gastaram quase 185 mil euros para aparecerem no ecrã da SIC.Recorde-se que os contratos para esta novela já geraram polémica: em setembro foi noticiado que a Ordem dos Enfermeiros pagou 44 378 euros para ter uma personagem enfermeira em ‘Nazaré’. O acordo tem como objetivo "a aquisição de serviços de promoção e difusão da profissão de enfermeiro em programa televisivo".No caso, a personagem é interpretada pela atriz Liliana Santos. Na altura, a bastonária Ana Rita Cavaco justificou a decisão com "a estratégia de divulgação e dignificação da profissão".