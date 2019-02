Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

NBC favorito a vencer a segunda semifinal do Festival da Canção

Rapper são-tomense, de 44 anos, lidera a preferência dos cibernautas, com 33,7%.

Por Paulo Abreu | 01:30

Chegou a hora de mais oito concorrentes do Festival da Canção se darem a conhecer na RTP, nesta segunda e última semifinal, marcada para este sábado, em Lisboa.



De todos, NBC, cujo seu nome verdadeiro é Timóteo Tiny, é o grande favorito à vitória, com ‘Igual a Ti’ a reunir 33,7% da preferência dos cibernautas, de acordo com a última sondagem do festivaiscancao.wordpress.com.



"Que ganhe a música que as pessoas acham ser a melhor para representar Portugal", diz o rapper são-tomense, de 44 anos, acrescentando que, para este tema, se inspirou em si mesmo.



"No meu passado, no meu presente, na vida que corre... Deparo-me com notícias que me fazem ficar triste. E penso: ainda estamos assim…"



Segundo a mesma votação, os outros três preferidos nesta eliminatória que dará acesso à final de Portimão, no próximo sábado, 2 de março (os bilhetes esgotaram em poucas horas), são Surma (12,3%), Madrepaz (10,9%) e Lara Laquiz (9,8%).



A menos apreciada pelo público é Mila Dores (6,2%).



Jorge Gabriel e José Carlos Malato são os apresentadores da semifinal de hoje, que irá juntar mais quatro concorrentes àqueles que já têm lugar garantido em Portimão: Ana Cláudia, Calema, o fenómeno Conan Osíris e Matay.