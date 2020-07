Negociações de João Baião com a TVI sem 'mão' de Cristina

O mercado televisivo está ao rubro desde que Cristina Ferreira deixou a SIC para voltar à sua antiga estação, a TVI. Este domingo, oavançou que o apresentador João Baião tinha sido aliciado com uma proposta de 50 mil euros por mês para se juntar à concorrência. No entanto, essa negociação não passou pela nova estrela da TVI. Segundo uma fonte próxima de Cristina revelou ao, não houve “qualquer envolvimento” da apresentadora no convite, uma vez que, apesar de ter assumido o lugar de diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, só entra em funções a 1 de setembro.“As negociações foram lideradas por Nuno Santos e o João [Baião] não foi uma escolha da Cristina, que não teve nada que ver com o processo. Aliás, o convite inicial ao João foi feito há muito tempo, em fevereiro”, diz fonte próxima da apresentadora, descartando qualquer ligação de Cristina ao ‘assédio’ e atribuindo a Nuno Santos a responsabilidade do convite.