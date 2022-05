Netflix despede 150 funcionários após queda do número de subscrições

A Netflix teve de reduzir a sua equipa em 150 empregados, depois de anunciar que perdeu milhões de subscrições no primeiro semestre do ano. A empresa registou a maior perda em 10 anos, diminuindo o seu valor de mercado em 60 mil milhões de dólares, avançou o The Guardian.“A nossa desaceleração no crescimento das receitas significa que também estamos a ter que desacelerar o nosso crescimento de custos como empresa”, declarou um porta-voz da plataforma. “Infelizmente, demitimos cerca de 150 funcionários hoje, a maioria dos Estados Unidos.”Já em Abril tinham-se verificado cortes no orçamento e foram dispensadas 25 pessoas da área do marketing. A plataforma apontou vários fatores que levaram a este declínio de receitas, entre os quais o encerramento do serviço na Rússia, disse o jornal britânico.Para resolver a situação, a Netflix vai testar uma taxa adicional de partilha de palavras-passe entre as famílias, uma vez que é estimado que o serviço seja utilizado em 100 milhões de casas gratuitamente. Também é perspetivada a criação de um tipo de subscrição mais barata, com anúncios e cortes na produção de conteúdos.