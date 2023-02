Netflix não baixa preço em Portugal

A Netflix planeia reduzir o preço da subscrição do seu serviço de streaming em mais de 100 países, de acordo com o ‘The Wall Street Journal’. No entanto, Portugal deverá ficar de fora.O site Ampere Analysis partilhou uma lista completa dos países onde a plataforma pretende baixar o preço e o nosso País não consta. EUA, o Reino Unido, o Canadá, França, Espanha, Alemanha, México e Brasil também ficam de fora.Recorde-se que a Netflix começou esta semana a bloquear a partilha de contas entre pessoas que não vivem na mesma residência - com o objetivo de aumentar receitas -, uma medida que tem gerado muitas críticas.