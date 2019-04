Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Netflix prepara série sobre resgate de equipa de jovens futebolistas de gruta na Tailândia

Momento registado em 2018 chamou a atenção internacional.

A Netflix informou esta terça-feira que vai apresentar uma série sobre o dramático resgate de 12 jovens e o treinador de futebol de uma gruta no norte da Tailândia no ano passado e que chamou a atenção internacional.



"A história combina tantos temas locais e universais únicos que conectam pessoas de todas as classes sociais, de todo o mundo", disse Erika North, diretora de ideias originais da Netflix.



"A Tailândia é um mercado muito importante para a Netflix e estamos ansiosos para dar vida a esta inspiradora história local, mas globalmente ressonante", acrescentou.



A equipa de futebol "Wild Boars", com rapazes com idades entre os 11 e 16 anos, e o treinador de 25, ficaram presos a 23 de junho enquanto exploravam o complexo de grutas na província de Chiang Rai, quando uma tempestade inundou os túneis.



O caso e resgate foram acompanhados durante 17 dias, por civis e especialistas mundiais, que desde logo ofereceram ajuda.



"Estamos ansiosos para trabalhar com todas as partes envolvidas para garantir que nossa história é contada com precisão", disse o assistente técnico Ekkapol "Ake" Chantapong.



A série será dirigida pelo diretor do Crazy Rich Asians, Jon M. Chu, e Nattawut "Baz" Poonpiriya.



A Netflix e a SK Global Entertainment garantiram os direitos da '13 Thamluang', uma empresa criada pelos jovens e treinador.