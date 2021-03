Recebeu uma mensagem ao fazer login na Netflix? Plataforma está a testar método para impedir partilha de contas

A plataforma de streaming Netflix está a testar um método para impedir a partilha de passwords entre utilizadores, através de mensagens que aparecem quando as pessoas fazem login nas contas e que solicitam a verificação da conta.

"Se não vive com o proprietário desta conta, tem de adquirir a sua própria conta para continuar a ver [os conteúdos]", exibe a mensagem, de acordo com a plataforma streamable.com, a primeira a reportar a existência desta fase de testes.

Este método surge numa altura em que os serviços de streaming proliferam e cada vez mais pessoas partilham passwords e serviços.

A Netflix confirmou a existência deste teste, mas não revelou quantas pessoas estão a experimentar este método ou em que países está a ocorrer.

"O teste está desenhado para ajudar a garantir que as pessoas que utilizam as contas de Netflix estão autorizadas a fazê-lo", disse a empresa, em comunicado citado pela Associated Press (AP).

Os valores das subscrições variam entre os 7,99 euros e os 13,99 euros em Portugal, sendo esta última modalidade a única que permite a exibição dos conteúdos em 4K. Esta subscrição também permite até três utilizadores em simultâneo a utilizar o serviço.

Contudo, não há um limite de pessoas que consigam aceder a uma conta se não estiverem a visualizar conteúdos em simultâneo.

A Netflix pretende ter um maior controlo sobre o número de utilizadores que usam uma conta em simultâneo, numa altura em que a competição é cada vez maior, com a presença cada vez maior da Disney+, HBO, entre outras.