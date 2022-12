A Netflix quer que os utilizadores deixem de partilhar a conta da plataforma de streaming com pessoas que não moram na mesma casa e para desincentivar essa prática tenciona passar a cobrar pela partilha das palavras-passe. A ideia não é nova, mas a empresa quer implementá-la já a partir do início do ano que vem – apesar da contestação que o projeto suscitou.









