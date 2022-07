O (ainda) Presidente da RTP aproveitou as boas ligações que manterá na agência Lusa e o facto de ter à mão uma assalariada sua, a Provedora do Espectador da RTP, para dar prova de vida com duas entrevistas. As duas no fim de semana do Congresso do PSD: uma jogada de génio da comunicação da RTP que lhe assegurou quase a invisibilidade!









