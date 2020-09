Nilton arrasa Cristina Ferreira em vídeo onde expõe contradições da estrela da TVI

O humorista Nilton partilhou esta segunda-feira um vídeo no Instagram onde brinca com as contradições de Cristina Ferreira.A publicação, que já conta com mais de 35 mil visualizações, é descrita como uma "viagem no tempo" pelo comediante.Nilton faz uma comparação entre a entrevista que Cristina deu à SIC em 2018, quando deixou a estação de Queluz de Baixo, e a conversa que a empresária teve com Pedro Pinto, este domingo no Jornal das 8, enquanto acionista e diretora de entretenimento da TVI.O humorista expõe o facto de Cristina Ferreira ter dito que "estava no fim de linha na TVI" quando aceitou a prosposta do canal de Carnaxide, e agora revelar que "sempre soube que ia regressar" à estação televisiva de Queluz de Baixo.