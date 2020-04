NOS disponibiliza todas as aulas do programa #EstudoEmCasa de forma gratuita e sem necessidade de Internet

A NOS anunciou esta segunda-feira o serviço #EstudoEmCasa, projeto de ensino à distância emitido na RTP Memória, que agrega todas as emissões do programa, em parceria com a RTP, as quais poderão ser consultadas a qualquer hora do dia.

"Consciente do esforço de adaptação a esta nova realidade de ensino, a NOS desenvolveu um serviço que agrega todas as emissões do programa, organizadas por ano letivo e, em cada ano, por disciplina", sendo que "o objetivo passa por facilitar revisões da matéria e permitir uma rápida visualização e recuperação das emissões a qualquer hora do dia, com flexibilidade de horários", refere a operadora de telecomunicações.

O #EstudoEmCasa é emitido na RTP Memória desde 20 de abril e destina-se a alunos do 1.º ao 3.º ciclos, numa parceria entre a RTP e o Ministério da Educação, no âmbito das medidas de mitigação à propagação da pandemia de covid-19.

O serviço que a NOS agora disponibiliza "é totalmente gratuito, não requer acesso à Internet, nem qualquer subscrição", refere a operadora de telecomunicações.

A partir desta tarde, os clientes da plataforma da NOS poderão aceder às emissões do #EstudoEmCasa, desde o arranque do projeto, na RTP Memória.

"A partir de 04 de maio, será, ainda, possível encontrar os materiais no videoclube da NOS", sendo que os conteúdos "serão atualizados diariamente, mediante a disponibilização dos mesmos por parte da RTP", adianta a NOS.

"A NOS, enquanto operador líder de telecomunicações e entretenimento em Portugal, está comprometida em colocar à disposição dos seus clientes soluções para facilitar o dia-a-dia, nomeadamente o das famílias com crianças e jovens em idade escolar", afirma o diretor de conteúdos da NOS, João Diogo Ferreira, citado em comunicado.