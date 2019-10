NOS investiga ‘apagão’ nas telecomunicações

Uma avaria na rede móvel da operadora NOS deixou, esta terça-feira, milhares de pessoas sem telecomunicações durante aproximadamente cinco horas. A empresa liderada por Miguel Almeida garante agora que as causas dos problemas que estiveram na origem deste "grave incidente " serão objeto de uma "averiguação".Entre as 10h00 e as 15h00 de terça-feira, os utilizadores da NOS tiveram dificuldade em efetuar chamadas e em utilizar a internet móvel. De acordo com o site Downdetector, mais de 1200 problemas foram reportados em apenas uma hora, com a maioria das falhas a incidirem nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e nos distritos de Braga, Aveiro e Coimbra. A Vodafone e a MEO também registaram algumas falhas ao longo da manhã.Nas redes sociais também se registaram milhares de queixas de clientes da operadora por estarem sem serviços de voz e dados.A NOS esclareceu que a falha se deveu a "uma anomalia simultânea de dois sistemas de processamento de tráfego" e reiterou que os seus serviços estão "integralmente repostos".Esta situação "tem uma probabilidade absolutamente ínfima, dados osmúltiplos níveis de redundância: lógica, física e geográfica", acrescentou a operadora. Até ao fecho desta edição, a NOS, que diz ter cerca de 4,8 milhões de clientes móveis, ainda não tinha conseguido apurar o número total de pessoas afetadas pelo problema.