A notícia do Correio da Manhã sobre a indemnização da TAP a Alexandra Reis causou a maior crise política no Governo. Fez cinco demissões: a secretária de Estado do Tesouro, a própria Alexandra Reis, o ministro e o secretário de Estado das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes, a líder executiva e o líder não executivo da TAP.