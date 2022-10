‘Notícias falsas’ dão cadeia na Turquia

O Parlamento turco aprovou uma lei que permite sentenciar, com penas entre um e três anos de prisão, quem divulgar "informação falsa" na internet "para criar medo".O partido islamista AKP do Presidente, Recep Tayyip Erdogan, e o seu parceiro de coligação, o ultranacionalista MHP, aprovaram a norma, apesar da forte oposição das restantes formações representadas no Parlamento, a social-democrata CHP, a nacionalista IYI e a HDP, de esquerda.A oposição vê na polémica lei uma porta aberta para enviar para a prisão não apenas os jornalistas independentes, mas também qualquer cidadão crítico.