Nova grelha da RTP com forte aposta no entretenimento

A RTP apresentou a sua grelha para a próxima temporada outono e inverno e a grande novidade é o programa ‘Alta Fidelidade’, que será conduzido por Vasco Palmeirim.Baseado num cenário que será uma réplica do icónico ‘Estúdio 01’, o formato de Vasco Palmeirim receberá grandes vultos da música nacional, como Rui Veloso ou José Cid, e terá muitas conversas em torno da temática musical e histórias da carreira de cada artista convidado.Outra das novidades anunciadas pela RTP são as datas de estreia dos novos programas de entretenimento. O ‘Jogo de Todos os Jogos’, o formato em tamanho gigante que será a réplica do concurso ‘Game of all Games’, que nos Estados Unidos da América (EUA) é apresentado pela carismática Ellen DeGeneres, e em Portugal será conduzido pela popular Filomena Cautela, arranca a um sábado, 12 de outubro e terminará a 11 de janeiro, após 14 emissões, a última com figuras públicas.O popular concurso de talentos ‘The Voice’ regressa dia 13 de outubro, desta vez com um quarteto de jurados semirrenovado: do painel anterior transitam Marisa Liz e Aurea e entram Diogo Piçarra e António Zambujo.A marca de informação mais reconhecida de Portugal é o ‘Telejornal’ da RTP, que comemora 60 anos a 18 de outubro, e, nessa data, vai haver uma emissão especial "dedicada aos telespectadores".São também grandes as expectativas em torno do regresso da série ‘Conta-me como foi’, com Luís Ganito, Rita Blanco e Miguel Guilherme. "Estou muito curioso para ver como o público vai reagir a esta nova temporada. Nos primeiros episódios a série não teve grandes audiências, depois foi reposta e foi um sucesso", disse Miguel Guilherme, recusando apelidar o ‘Conta-me...’ como uma "série de culto".