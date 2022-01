Entrou este sábado em vigor uma atualização da lei do cinema e audiovisual, que prevê uma nova taxa e obrigações de investimento em Portugal. Uma das novidades é a criação de uma taxa de 1% sobre os proveitos das plataformas de streaming a operarem em Portugal, como HBO, Netflix, Disney+ ou Amazon, com o produto da cobrança a reverter para o Instituto do Cinema e do Audiovisual.









Estes serviços terão também obrigações de investimento em produção em cinema e audiovisual em Portugal, nomeadamente séries e filmes, à semelhança do que já acontece com outros operadores. Se não for possível apurar o valor dos chamados “proveitos relevantes”, pagam uma taxa anual de um milhão de euros e a obrigação de investimento é fixada até um máximo de quatro milhões de euros.

Já a atual taxa de 4% sobre a publicidade em canais de TV, e cuja cobrança reverte para ICA e Cinemateca, passará a abranger também os serviços de plataformas de partilha de vídeos, como o YouTube.