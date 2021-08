Nova telescola vista por apenas 8 mil alunos

Foi uma das medidas do Governo para fazer face à suspensão das aulas presenciais durante os períodos de confinamento provocados pela pandemia. Mas, apesar de ter arrancado com audiências elevadas, a nova telescola foi perdendo muito público ao longo dos meses. Segundo os dados oficiais da GfK, durante os 14 meses em que foi emitida na RTP Memória, a iniciativa Estudo em Casa registou uma média de apenas 8 mil espectadores.A nova telescola, gravada nos estúdios da RTP em Lisboa (só no ano passado a televisão pública gastou 1,1 milhões de euros com este projeto), começou em abril do ano passado. Nesse mês, as emissões registaram, no cabo, uma média de 58 551 espectadores. O valor caiu para 37 303 logo no mês seguinte, e voltou a descer em junho, para 27 128 espectadores. Após o verão, Estudo em Casa regressou com uma média de apenas 384 espectadores em setembro, e os números pouco se alteraram nos meses seguintes: outubro (518), novembro (799) e dezembro (495). Contas feitas, 2020 encerrou com uma média de 15 057 alunos a assistirem.