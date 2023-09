Nova tentativa para romper impasse no regulador para a comunicação social

O impasse para a nomeação do novo Conselho Regulador (CR) da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) pode conhecer desenvolvimentos, esta sexta-feira, dia em que os quatro elementos já eleitos pela Assembleia da República para este organismo votam o quinto membro em falta.Em cima da mesa para o lugar estão os nomes de José Alberto Lemos, jornalista e atual provedor do leitor do jornal Público e de um juiz do Tribunal Central Administrativo Norte, com sede no Porto.Caso não exista acordo entre PS e PSD para o perfil do quinto elemento do CR da ERC, que deverá ser também o seu presidente, vai manter-se o impasse que dura há já vários meses até que se encontre um perfil considerado de prestígio e isenção para o cargo.O presidente da ERC, Sebastião Póvoas, renunciou ao cargo, com efeitos a partir do passado dia 1 de julho, numa carta remetida ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Então, uma nota da ERC enviada às redações dava conta que "o Conselho Regulador deliberou, em reunião de 4 de julho, a aplicação do n.º 2 do artigo 26,º dos Estatutos da ERC, passando as funções da presidência da instituição a serem desempenhadas pelo vogal Francisco Azevedo e Silva".