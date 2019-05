Novela da SIC paga o mesmo do que apagar incêndios

Os 15 bombeiros que na quarta-feira aceitaram participar como figurantes na novela da SIC, ‘Flor de Sal’, receberam entre 35 e 40 euros por sete horas de trabalho no Pinhal de Leiria. O valor é semelhante ao que os bombeiros que integram equipas de combate a incêndios recebem no verão, e que em março foi aumentado para 50 euros por dia.As gravações da novela estão a decorrer há alguns dias, e contam com a colaboração de três corporações de bombeiros do concelho de Leiria. Luís Ferreira, comandante dos voluntários da Maceira, explicou aoque a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pediu a cada uma das corporações uma viatura de posto de comando e transmissões e o respetivo motorista.Os bombeiros que aceitaram participar como figurantes fizeram-no por sua própria conta - inscreveram-se e usaram fardamento disponibilizado pela empresa, visto que não poderiam envergar o equipamento habitual fora de serviço.As gravações tinham sido agendadas para abril, mas o pico de calor que se fez sentir na altura obrigou a ANEPC a elevar o nível de alerta para amarelo e a cancelar a cedência de meios para a produção televisiva.‘Flor de Sal’ pretende recriar os trágicos incêndios de outubro de 2017, que provocaram a morte a 50 pessoas. Segundo a produtora SP Televisão, a intenção é "contribuir para a reconstrução da região" e assegura que "em situação alguma" os meios presentes "comprometam a resposta operacional das estruturas de proteção civil".