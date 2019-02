Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novela inédita da CMTV estreia no dia 18 de março

'Alguém Perdeu' vai ser exibida no horário nobre.

20:18

A primeira telenovela original da CMTV 'Alguém Perdeu' já tem data marcada. O projeto arranca já no próximo dia 18 de março, segunda-feira.



A revelação foi feita por Octávio Ribeiro, Diretor-Geral Editorial do CM e da CMTV, que acrescentou que a novela vai ser exibida em horário nobre.



'Alguém Perdeu' conta com nomes sonantes da representação no elenco, tais como António Pedro Cerdeira e Anabela Teixeira, os protagonistas da trama.