Novelas da SIC e TVI em luta sem vencedor

A guerra de audiências em horário nobre continua intensa. ‘Amor Amor’, da SIC, e ‘Festa é Festa’, da TVI, lutam taco a taco pela liderança, alternando dia após dia, e tornando cada vez mais difícil apontar um vencedor claro. A tendência mantém-se nas segundas temporadas de ambas as produções, isto depois de, contas feitas, as duas telenovelas terem registado valores de audiência muito idênticos na primeira leva de episódios, que terminaram entre setembro e outubro último - a produção da SIC fechou com uma média de 1 220 510 telespectadores e 24,4% de share, de acordo com os dados oficiais da CAEM/GfK, enquanto ‘Festa é Festa’ se ficou pelos 1 222 052 e 23,5%.