Novo PER da Impala chumbado em tribunal

O Processo Especial de Revitalização (PER) requerido em agosto passado pela Impala, que publica as revistas ‘Maria’, ‘Nova Gente’ e ‘TV7 Dias’, entre outras, foi chumbado pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, avançou a ‘Sábado’. No acórdão, o juiz deu razão ao Ministério Público e a 27 credores/trabalhadores da Descobrirpress, afirmando que é mais vantajoso para estes a insolvência da empresa, porque lhes permitirá recuperar os seus créditos através da venda dos ativos (como imóveis).









Este PER - o quarto requerido pelo grupo de Jacques Rodrigues - tinha sido aprovado por credores que representavam 91,4% dos créditos, mas o recurso interposto derrubou a decisão. Os 27 trabalhadores/credores alegam que a empresa omite que em 2020 fez um despedimento coletivo e que hoje restam apenas 60 dos 157 trabalhadores que tinha quando o seu primeiro PER foi aprovado. Dizem ainda que desde novembro de 2020 que a empresa de media “não mais pagou a qualquer um dos ex-trabalhadores os créditos laborais devidos a cada um deles” e que o novo PER iria protelar a situação mais 10 anos. E fazem também referência a movimentações financeiras de milhões de euros entre empresas do grupo, que geram dívidas que são transformadas em capital (ou seja, são extintas).

A Decobrirpress, que pertence à Impala, acumula dívidas a perto de 300 credores num total de 52,3 milhões de euros, dos quais 11,9 milhões pertencem à Segurança Social, que votou a favor da homologação do PER, e pedia um perdão de 80% dos juros e pagamento do capital e os restantes 20% dos juros em 150 prestações (12 anos e meio).