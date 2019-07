Novo programa de Cristina Ferreira na SIC estreia a 5 de agosto

Contra todas as expectativas, e contrariando o que é habitual nas estreias de programas de televisão, o concurso ‘Prémio de Sonho’, que para já terá 50 emissões e será apresentado por Cristina Ferreira, vai estrear a 5 de agosto no horário das 19h00, na SIC.Daniel Oliveira, diretor de programas da estação de Paço de Arcos, garante que este formato é "a aposta deste verão, diferente de tudo o que já vimos nas televisões nacionais". A apresentadora Cristina Ferreira assegura que será o seu "recreio".Adaptado do formato britânico da BBC ‘Win Your Wish List’, ‘Prémio de Sonho’ irá alavancar audiências para o ‘Jornal da Noite’ e conquistar público para o horário nobre da SIC."O programa tem a cara da Cristina. Ela está com rédea solta e marca pela diferença. Uma apresentadora como ela pode apresentar qualquer registo. Este tem a cara da Cristina", assegurou o diretor de programas da estação de Paço de Arcos.A estrela da SIC garante que este será o seu "parque de diversões" e até suspeita que não vai "estar ali a fazer nada pois são os concorrentes que decidem tudo, desde os prémios às perguntas".Cristina revela que já teve pedidos de prémios para renovar um galinheiro e também para pagar um batizado, pedidos feitos por equipas com cinco a seis pessoas que se vão habilitar a sete prémios. "A marca deste programa é que não faço perguntas. Não tenho qualquer intervenção", assegura Cristina.