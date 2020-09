Depois de Mário Ferreira, o segundo maior acionista conhecido até ao momento é a Triun, de Paulo Gaspar, Mariana Francisco Gaspar e Francisco Mota Gaspar, filhos de Avelino Gaspar, dono da Lusiaves, que esteve no escândalo BPN e foi acusado de insolvência dolosa e branqueamento de capitais no caso da firma Avilafões. Tem a atividade centrada no imobiliário e na agricultura.





