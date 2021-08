A TVI recebeu cerca de 18 mil candidaturas para a próxima edição do ‘Big Brother’, um número muito abaixo do registado há sete anos, quando teve um número histórico de inscrições para a quinta edição de ‘Secret Story - Casa dos Segredos’: 105 mil. Uma diferença de mais de 80 mil pessoas, que reflete a quebra de candidaturas entregues para este tipo de programas verificada nas últimos anos, como confirmou o CM junto de fonte da estação de Queluz de Baixo.





As inscrições para a próxima temporada do ‘Big Brother’ terminaram na passada sexta-feira, 20. Em termos de género, as candidaturas entregues foram bastante equilibradas: 51% homens e 49% mulheres. A faixa etária dos 26 aos 40 anos foi a que apresentou mais inscrições: 47%. Seguiram-se as faixas dos 19 aos 25 anos (39%), dos 41 aos 65 (12%) e os menores de 18 (2%). A maior percentagem de candidaturas proveio do Centro do País (28%). Logo depois, o Norte (22%) e o Centro-Norte (6%) foram as regiões com mais interessados em entrar na ‘casa mais vigiada do País’. Do Sul, apenas 2%. Foram também entregues candidaturas do Brasil, Reino Unido, Suíça e França.