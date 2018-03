Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cláudia Pascoal vai representar Portugal na Eurovisão

Festival realiza-se em Lisboa depois de Salvador Sobral ter vencido em 2017 a competição.

00:28

Cláudia Pascoal ganhou no domingo a final do Festival da Canção, em Guimarães, com o tema "O Jardim", e vai representar Portugal no Eurovisão, que se realiza em maio em Lisboa, sucedendo a Salvador Sobral.



"O Jardim", da autoria de Isaura, foi a canção mais pontuada, por acumulação de votos atribuídos pelo júri regional e pelo público (através de televoto).



Na final de domingo, transmitida em direto pela RTP1, a partir do Pavilhão Multiusos de Guimarães, competiam 14 concorrentes.



Cláudia Pascoal vai representar em maio Portugal no Festival da Eurovisão da Canção, que este ano se realiza em Lisboa depois de Salvador Sobral ter vencido em 2017 a competição com "Amar pelos dois".



O Festival da Canção é uma competição organizada pela televisão pública portuguesa.