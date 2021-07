Osol põe-se por detrás das ilhas Lérins e nuvens ameaçadoras pairam sobre Cannes, a Cidade das Luzes, que brilha como uma bolsa de diamantes nos braços da Baía dos Anjos.

Estamos em maio de 2019, no último Festival de Cinema de Cannes antes de o mundo se fechar sobre si próprio devido à pandemia, e no 10.º aniversário do Jantar anual dos Cineastas organizado por Charles Finch, avança a Máxima.