“O reconhecimento é prémio suficiente”, afirma fotojornalista premiado no World Press Photo

Sempre gostou de fotografia, mas foi durante o curso de Comunicação Social que decidiu que este seria o seu futuro. Em 2002, pegou na máquina fotográfica e partiu para a Galiza, Espanha, para registar o naufrágio do navio Prestige. Desde então, Nuno André Ferreira nunca mais parou de olhar o mundo através da objetiva.





Aos 41 anos, o fotojornalista e colaborador dovê o seu trabalho reconhecido a nível mundial com uma imagem captada em setembro de 2020, durante um incêndio em Oliveira de Frades, Viseu. “Já tinha enviado o meu trabalho, mas fiquei por lá, porque o fogo não estava controlado e muita coisa podia acontecer”, recorda. “Estava numa estrada municipal, onde há sempre pessoas a ver o fogo, apreensivas. Havia um casal a observar encostado a um carro e apercebo-me do bebé no banco de trás, ainda por cima a olhar para mim. Achei o enquadramento engraçado”, conta o fotógrafo de Leiria, que na passada 5ª feira conquistou o 3º lugar na categoria Notícias Locais, do World Press Photo.

“Fiquei em terceiro, mas podia ter ficado em décimo. Para mim era igual. Só o reconhecimento já basta. E num ano de pandemia e acontecimentos internacionais tão marcantes como as eleições norte-americanas ou a explosão em Beirute, destacou-se uma foto do interior de Portugal”, sublinha o fotojornalista, que lamenta ver a sua profissão “desvalorizada” com as novas tecnologias. “É a ordem natural das coisas. Temos de ser mais rigorosos e dar o nosso melhor”, afirma.