Não demorou muito para Cristina Ferreira deixar de cantar vitória. Logo na segunda gala, e depois de muitas críticas, ‘O Triângulo’ sofreu uma valente derrota, ao perder este domingo para ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’ e ‘Vale Tudo’, da SIC.



Depois de uma estreia em grande, no dia 26 de fevereiro, em que atraiu uma média de 1271 mil pessoas, a grande aposta da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI para substituir ‘Big Brother’ perdeu 287 900 telespectadores no domingo, registando uma audiência de 983 200 e um share de 19,2%.









Ver comentários