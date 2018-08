Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Observatório ataca notícias falsas na net

Projeto criado por Carlos Magno, ex-presidente da ERC, em estreita ligação com a Universidade de Aveiro.

Por Pedro Rodrigues Santos | 02:42

Um observatório para os media digitais, cujo objetivo será a monitorização de notícias falsas no nosso país, é o novo projeto em que Carlos Magno está a trabalhar, em estreita colaboração com a reitoria da Universidade de Aveiro.



"A ideia é criar um centro de investigação que não seja puramente académico, mas que promova análises nesta área", explica ao CM o ex-presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

Ainda sem designação oficial, o observatório ambiciona articular-se com organismos congéneres europeus que estão a analisar a proliferação de notícias falsas nos meios digitais.



"Terá uma componente académica muito forte, mas será estruturada numa posição transversal: não pertencerá a nenhum departamento da universidade", diz Magno.



Além das reuniões preparatórias que teve com o reitor Paulo Jorge Ferreira e o vice-reitor Artur Soares da Silva, Carlos Magno também apresentou o projeto a Marçal Grilo, presidente do conselho geral da universidade aveirense, e a Carlos Moedas, comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação. É objetivo de Carlos Magno que o observatório não seja apoiado por entidades externas. "Não deve ser financiado por governos ou instituições de média, por uma questão de independência."



A data oficial para o lançamento do projeto ainda é desconhecida, mas o antigo responsável da ERC espera que seja já uma realidade no próximo ano académico.