OCDE quer acordo sobre taxa em outubro

O debate sobre um imposto digital nunca fez tanto sentido como agora. O tema passou a ser o foco principal nas reuniões de ministros do G20, que pretendem avançar rapidamente com a criação de um sistema de tributação internacional para o setor, a aplicar sobre empresas de tecnologia como Facebook, Amazon, Google ou Netflix, por acreditarem que estas deverão ter um papel importante na recuperação económica global.









Uma decisão sobre o assunto poderá ser tomada em outubro, quando a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) apresentar a sua proposta.

Grace Perez-Navarro, diretora do Centro para Política e Administração Fiscais da OCDE, fez saber que o principal alvo são as empresas que têm sede em paraísos fiscais e não geram impostos nos países onde prestam os seus serviços e onde obtêm os seus lucros.





Entretanto, Emmanuel Macron disse, durante uma entrevista à TF1, que apoia a criação de uma taxa digital europeia, na linha daquela que a França pretende implementar ainda este ano. “Estamos em processo de convencer todos os nossos parceiros a aplicar um imposto digital real para tributar esses grandes ‘players’ que não pagam o mesmo [impostos] que as pequenas e médias empresas”, disse o presidente francês, mostrando que os Estados-membros poderão avançar sozinhos com uma Taxa Google, caso não haja acordo com a OCDE.