Octávio Ribeiro traça novo objetivo para a CMTV

“Liderança absoluta na televisão daqui a 5 anos”, afirma diretor-geral editorial CM/CMTV.

Por Luís Oliveira e Tiago Virgílio Pereira | 01:30

Também no palco ‘Viva a Vida’ se cantaram este sábado os parabéns à CMTV e Octávio Ribeiro, diretor-geral editorial CM/CMTV, aproveitou o momento de festa para desde já traçar outro grande objetivo: depois de alcançada a liderança incontestável no cabo, a liderança absoluta no mercado televisivo.



"Daqui a cinco anos queremos estar aqui e queremos festejar aqui a liderança absoluta na televisão portuguesa", referiu Octávio Ribeiro, visivelmente satisfeito com o trajeto que o projeto está a fazer e por ser o canal de televisão preferido dos portugueses.



"Este projeto é fruto de muito trabalho de uma equipa fantástica que eu tenho o gosto de liderar. Somos a televisão que pulsa a alma dos portugueses", acrescentou o diretor geral editorial da CM/CMTV, voltando a realçar a importância da implementação de "fortes políticas" para combater a desertificação e consequente baixa natalidade.



"O País precisa de apoio às famílias que decidem viver e instalar-se no interior. Não podemos deixar esta parte do País entregue aos lobos e aos javalis", reforçou Octávio Ribeiro. No final, Francisco Penim levou o bolo ao palco e cantaram-se os parabéns.